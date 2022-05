மாவட்ட செய்திகள்

மாணவர்களுக்கு சிற்றுண்டி வழங்கும் திட்டத்தை முதல் அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் அறிவித்துள்ளார் + "||" + chief Minister MK Stalin has announced a program to provide snacks to students

