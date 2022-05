மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக காங்கிரஸ் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளது; நளின்குமார் கட்டீல் சாடல் + "||" + The Karnataka Congress is in the intensive care unit

கர்நாடக காங்கிரஸ் தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் உள்ளது; நளின்குமார் கட்டீல் சாடல்