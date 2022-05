மாவட்ட செய்திகள்

கோடை விடுமுறை முடிந்து மே 16-ந் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும்-கல்வித்துறை மந்திரி பி.சி நாகேஷ் + "||" + Schools reopen on May 16 after the summer holidays

