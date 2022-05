மாவட்ட செய்திகள்

90 நீர் நிலைகளில் 190 ஹெக்டேர் ஆக்கிரமிப்பு நிலங்கள் மீட்பு + "||" + Recovery of 190 hectares of occupied lands in 90 water bodies

