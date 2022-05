மாவட்ட செய்திகள்

தரமற்ற விதைகளை வினியோகித்தால் கடும் நடவடிக்கைவிற்பனையாளர்களுக்கு விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை + "||" + Strict action if substandard seeds are distributed Deputy Director of Seed Research warns sellers

தரமற்ற விதைகளை வினியோகித்தால் கடும் நடவடிக்கைவிற்பனையாளர்களுக்கு விதை ஆய்வு துணை இயக்குனர் எச்சரிக்கை