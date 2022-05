மாவட்ட செய்திகள்

இலங்கை மக்களுக்கு உதவிட சாலை பணியாளர்கள் ஒருநாள் ஊதியத்தை வழங்கிட முடிவு + "||" + Decision to provide one day pay for road workers to help the people of Sri Lanka

இலங்கை மக்களுக்கு உதவிட சாலை பணியாளர்கள் ஒருநாள் ஊதியத்தை வழங்கிட முடிவு