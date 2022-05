மாவட்ட செய்திகள்

ஒட்டன்சத்திரம் குடிநீர் திட்டத்துக்கு ஆழியாறு அணையில் இருந்து தண்ணீர் எடுத்துச்செல்லும் அனுமதி அளிக்க கூடாது என்று கலெக்டரிடம் விவசாயிகள் மனு அளித்தனர் + "||" + Do not allow water to flow from the aquifer dam

