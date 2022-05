மாவட்ட செய்திகள்

போதிய விலை கிடைக்காததால் வெங்காயத்தை சாலையில் கொட்டி விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Because not enough price is available Farmers protest by pouring onions on the road

