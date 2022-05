மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டரிடம் 500 பேர் குடும்ப அட்டையை ஒப்படைக்கும் போராட்டம் + "||" + 500 people struggle to hand over family card to collector

கலெக்டரிடம் 500 பேர் குடும்ப அட்டையை ஒப்படைக்கும் போராட்டம்