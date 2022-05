மாவட்ட செய்திகள்

24 மணி நேரமும் ஓட்டல்கள், வணிக நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும்குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு + "||" + Hotels and businesses should be allowed to operate 24 hours a day

24 மணி நேரமும் ஓட்டல்கள், வணிக நிறுவனங்கள் செயல்பட அனுமதிக்க வேண்டும்குறைதீர்க்கும் நாள் கூட்டத்தில் கலெக்டரிடம் மனு