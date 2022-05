மாவட்ட செய்திகள்

படப்பை அருகே மரத்தில் லாரி மோதி கவிழ்ந்து விபத்து; இடிபாடுகளில் சிக்கிய டிரைவர் மீட்பு + "||" + Truck crashes into a tree near Padappai; Driver rescue trapped in wreckage

படப்பை அருகே மரத்தில் லாரி மோதி கவிழ்ந்து விபத்து; இடிபாடுகளில் சிக்கிய டிரைவர் மீட்பு