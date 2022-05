மாவட்ட செய்திகள்

வீரபாண்டிகவுமாரியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா தொடங்கியதுஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அக்னி சட்டி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர் + "||" + Veerapandi Chithirai festival started at Kawmariamman temple Thousands of devotees took Agni Chatti and paid their dues

வீரபாண்டிகவுமாரியம்மன் கோவிலில் சித்திரை திருவிழா தொடங்கியதுஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் அக்னி சட்டி எடுத்து நேர்த்திக்கடன் செலுத்தினர்