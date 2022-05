மாவட்ட செய்திகள்

நீட் தேர்வு எழுத 2 மாணவிகளுக்கு ஆதரவற்றவர் சான்றிதழ்- அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Certificate of unsupported for 2 students to write NEET exam- High Court order to the government

நீட் தேர்வு எழுத 2 மாணவிகளுக்கு ஆதரவற்றவர் சான்றிதழ்- அரசுக்கு ஐகோர்ட்டு உத்தரவு