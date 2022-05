மாவட்ட செய்திகள்

நீலகிரி மாவட்டத்தில் பிளஸ்-1 பொதுத்தேர்வை 7,272 மாணவ- மாணவிகள் எழுதினர் + "||" + 7272 students wrote the Plus 1 general examination in the Nilgiris district

