மாவட்ட செய்திகள்

கோவையில் போலி பில் தயாரித்து ரூ.10 லட்சம் மோசடி செய்த விவகாரத்தில் மாநகராட்சி பெண் அதிகாரி உள்பட 2 பேர் மீது துறைரீதியான விசாரணை நடத்த மாநகராட்சி ஆணையாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார் + "||" + Departmental investigation on 2 persons including a female officer of the corporation

கோவையில் போலி பில் தயாரித்து ரூ.10 லட்சம் மோசடி செய்த விவகாரத்தில் மாநகராட்சி பெண் அதிகாரி உள்பட 2 பேர் மீது துறைரீதியான விசாரணை நடத்த மாநகராட்சி ஆணையாளர் உத்தரவிட்டுள்ளார்