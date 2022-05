மாவட்ட செய்திகள்

நீர்ப்பாசன வசதிகள் ஏற்படுத்த விவசாயிகளுக்கு மானியத்துடன் கடன் + "||" + Loan with subsidy to farmers to set up irrigation facilities

நீர்ப்பாசன வசதிகள் ஏற்படுத்த விவசாயிகளுக்கு மானியத்துடன் கடன்