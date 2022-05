மாவட்ட செய்திகள்

போதையில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டி வந்ததால் சிக்கினார்: போலீசார் அபராதம் விதித்ததால் தீக்குளிக்க முயற்சி + "||" + Trapped for driving a motorcycle while intoxicated: Attempted to set fire to a house after being fined by police

போதையில் மோட்டார் சைக்கிள் ஓட்டி வந்ததால் சிக்கினார்: போலீசார் அபராதம் விதித்ததால் தீக்குளிக்க முயற்சி