மாவட்ட செய்திகள்

ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையால் பான்கங்கா குளத்தில் மீன்கள் செத்தன- மாநகராட்சி அறிக்கை + "||" + Fish die in Panganga pond due to lack of oxygen- Corporation report

ஆக்ஸிஜன் பற்றாக்குறையால் பான்கங்கா குளத்தில் மீன்கள் செத்தன- மாநகராட்சி அறிக்கை