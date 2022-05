மாவட்ட செய்திகள்

கோவில்பட்டி அருகேமோட்டார்சைக்கிள்-அரசு பஸ் மோதல்;வாலிபர் பலி + "||" + A youth was killed in a collision between a motorcycle and a government bus

கோவில்பட்டி அருகேமோட்டார்சைக்கிள்-அரசு பஸ் மோதல்;வாலிபர் பலி