மாவட்ட செய்திகள்

சேவை மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டால் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்கலெக்டர் மோகன் அறிவுரை + "||" + The demands of the public will be met if they act with a service mindset

சேவை மனப்பான்மையுடன் செயல்பட்டால் பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் நிறைவேறும்கலெக்டர் மோகன் அறிவுரை