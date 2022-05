மாவட்ட செய்திகள்

வெடிக்காத பட்டாசுகளை வெடிக்க வைத்த 4 மாணவர்கள் படுகாயம் + "||" + 4 students were injured when they exploded unexploded ordnance

