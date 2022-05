மாவட்ட செய்திகள்

குளிர்பதன கிடங்குகளில் புளியை இருப்பு வைத்து அதிக விலைக்கு விற்பனை செய்யலாம் + "||" + Tamarind can be stored in cold storages and sold at a higher price

