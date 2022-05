மாவட்ட செய்திகள்

கிணற்றில் குதித்து புதுப்பெண் தற்கொலை அதிர்ச்சியில் கணவரும் தூக்குப்போட்டு உயிரை மாய்த்தார் + "||" + Newcomer commits suicide by jumping into well

கிணற்றில் குதித்து புதுப்பெண் தற்கொலை அதிர்ச்சியில் கணவரும் தூக்குப்போட்டு உயிரை மாய்த்தார்