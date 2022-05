மாவட்ட செய்திகள்

பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கிய பிறகே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும்; பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + Local elections will be held after the reservation is granted

பிற்படுத்தப்பட்ட சமூகங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்கிய பிறகே உள்ளாட்சி தேர்தல் நடத்தப்படும்; பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி