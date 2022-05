மாவட்ட செய்திகள்

கைத்தறி துணிகள் கடையில் பயங்கர தீ விபத்து தீயணைப்பு வீரர்கள் 3 மணிநேரம் போராடி அணைத்தனர் + "||" + Firefighters battled for 3 hours to extinguish a terrible fire at a linen clothing store

கைத்தறி துணிகள் கடையில் பயங்கர தீ விபத்து தீயணைப்பு வீரர்கள் 3 மணிநேரம் போராடி அணைத்தனர்