மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளிக்கூடத்துக்கு கட்டிடம் கட்ட கோரி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம் + "||" + Public demonstration demanding construction of a building for the school

பள்ளிக்கூடத்துக்கு கட்டிடம் கட்ட கோரி பொதுமக்கள் ஆர்ப்பாட்டம்