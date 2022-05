மாவட்ட செய்திகள்

அசானி புயல் காரணமாக வால்பாறையில் மழை பெய்து வருகிறது. இதனால் சோலையார் அணையின் நீர்மட்டம் உயருகிறது + "||" + The water level of the Cholayaru dam is rising

