மாவட்ட செய்திகள்

தூத்துக்குடியில் ஜவுளிக்கடை உரிமையாளர் மனைவியிடம் சங்கிலி பறித்த 2பேர் கைது + "||" + 2 arrested for snatching chain from wife of textile shop owner

தூத்துக்குடியில் ஜவுளிக்கடை உரிமையாளர் மனைவியிடம் சங்கிலி பறித்த 2பேர் கைது