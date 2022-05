மாவட்ட செய்திகள்

ஆலங்குளம், குருவிகுளம் யூனியனில்புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு + "||" + In Alangulam, Kuruvikulam Union Allocation of funds for construction of new building

ஆலங்குளம், குருவிகுளம் யூனியனில்புதிய கட்டிடம் கட்டுவதற்கு நிதி ஒதுக்கீடு