மாவட்ட செய்திகள்

பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு; முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி + "||" + Appeal to the Supreme Court about granting reservation to the backward

பிற்படுத்தப்பட்டோருக்கு இடஒதுக்கீடு வழங்குவது பற்றி சுப்ரீம் கோர்ட்டில் மேல்முறையீடு; முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை பேட்டி