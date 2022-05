மாவட்ட செய்திகள்

ஆனைமலை உப்பாற்று பாலத்தில் எப்போதும் தண்ணீர் தேங்கி நிற்கிறது. அதை உடனே சீரமைக்க வேண்டும் என்று வாகன ஓட்டிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் + "||" + Always stagnant water in the Anaimalai Bridge

