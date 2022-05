மாவட்ட செய்திகள்

விற்பனைக்காக கஞ்சாவை பொட்டலம் போட்டுக்கொண்டிருந்த வாலிபர் பொதுமக்கள் பிடித்து போலீசில் ஒப்படைத்தனர் + "||" + A young man was packing cannabis for sale The public was caught and handed over to the police

