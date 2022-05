மாவட்ட செய்திகள்

கழுமங்குடா ஐஸ்வாடி பகுதிக்கு விரைவில் மின்வசதி ஏற்படுத்தி தரப்படும் + "||" + Kalumanguda Aiswadi area will be electrified soon

