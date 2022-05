மாவட்ட செய்திகள்

பிளஸ்-2 வேதியியல் தேர்வை 6,186 மாணவ, மாணவிகள் எழுதினர் + "||" + The Plus-2 Chemistry exam was written by 6,186 students

பிளஸ்-2 வேதியியல் தேர்வை 6,186 மாணவ, மாணவிகள் எழுதினர்