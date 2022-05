மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் மாவட்டத்தில் விடிய, விடிய கொட்டி தீர்த்த மழைஅதிகபட்சமாக ஏற்காட்டில் 79 மில்லி மீட்டர் மழை பதிவு + "||" + The maximum rainfall recorded in Yercaud was 79 mm

