மாவட்ட செய்திகள்

கோர்ட்டு வளாகத்தில் கைதிகளிடம் கஞ்சா கொடுக்க முயன்ற வாலிபர் கைது + "||" + A youth was arrested for trying to give cannabis to inmates at the court premises

கோர்ட்டு வளாகத்தில் கைதிகளிடம் கஞ்சா கொடுக்க முயன்ற வாலிபர் கைது