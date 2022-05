மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூரில் தொடர் மழை காரணமாகசேறும், சகதியுமாக மாறிய கோடை விழா மைதானம் + "||" + Due to continuous rain in Cuddalore Summer festival ground turned into a muddy mess

கூடலூரில் தொடர் மழை காரணமாகசேறும், சகதியுமாக மாறிய கோடை விழா மைதானம்