மாவட்ட செய்திகள்

திம்மநாயக்கன்பாளையத்தில் சுகாதாரத்துறை நடவடிக்கையால் ஈக்கள் தொல்லை கட்டுக்குள் வந்தது. இதனால் பொதுமக்கள் நிம்மதி அடைந்தனர் + "||" + The harassment of flies came under control at Thimmanayakkanpalayam

