மாவட்ட செய்திகள்

சர்க்கரை ஆலைக்கு அனுப்பப்பட்ட கரும்புக்கான தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும் + "||" + The amount for sugarcane should be paid immediately

சர்க்கரை ஆலைக்கு அனுப்பப்பட்ட கரும்புக்கான தொகையை உடனடியாக வழங்க வேண்டும்