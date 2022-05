மாவட்ட செய்திகள்

சோமசமுத்திரம் சீமான் சகாதேவர் சித்தர் கோவிலில் பிரதோஷ விழா + "||" + Devotees performed darshan at the Pradosa ceremony held at the Somasamudram Seeman Sakadevar Siddhar Temple.

