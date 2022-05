மாவட்ட செய்திகள்

குன்னூர் அருகே முத்துமாரியம்மன் கோவிலுக்குபால்குடம் அலகு குத்தி பக்தர்கள் நேர்த்திக்கடன் + "||" + To the Muthumariamman Temple near Coonoor Dairy unit stabbing devotees nerdikadan

