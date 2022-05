மாவட்ட செய்திகள்

கலசபாக்கம் பகுதியில் 101 மில்லிமீட்டர் மழை 900 ஏக்கர் நெல் நீரில் மூழ்கியது + "||" + In Kalasapakkam area, 101 mm of rain submerged 900 acres of paddy

கலசபாக்கம் பகுதியில் 101 மில்லிமீட்டர் மழை 900 ஏக்கர் நெல் நீரில் மூழ்கியது