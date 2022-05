மாவட்ட செய்திகள்

வாடிப்பட்டி அருகே நடுரோட்டில் லாரி கவிழ்ந்தது + "||" + The truck overturned in the middle of the road

வாடிப்பட்டி அருகே நடுரோட்டில் லாரி கவிழ்ந்தது