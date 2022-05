மாவட்ட செய்திகள்

ரூ.16 லட்சத்தில் நெல் கொள்முதல் நிலையத்துக்கு நிரந்தர கட்டிடம்; இசக்கி சுப்பையா எம்.எல்.ஏ. அடிக்கல் நாட்டினார் + "||" + Permanent building for paddy procurement center at a cost of Rs. 16 lakhs; Izaki Subbaiah MLA Laid the foundation

ரூ.16 லட்சத்தில் நெல் கொள்முதல் நிலையத்துக்கு நிரந்தர கட்டிடம்; இசக்கி சுப்பையா எம்.எல்.ஏ. அடிக்கல் நாட்டினார்