மாவட்ட செய்திகள்

செல்போன் மோகத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சுற்றித்திரிந்த வாலிபர்; போலீசார் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர் + "||" + A mentally ill teenager wandering around in a cell phone craze; Police rescued and handed over to parents

செல்போன் மோகத்தில் மனநலம் பாதிக்கப்பட்டு சுற்றித்திரிந்த வாலிபர்; போலீசார் மீட்டு பெற்றோரிடம் ஒப்படைத்தனர்