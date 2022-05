மாவட்ட செய்திகள்

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு தங்க குடத்தில் புனிதநீர் + "||" + Holy water in a golden jug for the Samayapuram Mariamman Temple

சமயபுரம் மாரியம்மன் கோவிலுக்கு தங்க குடத்தில் புனிதநீர்