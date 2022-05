மாவட்ட செய்திகள்

மதுபோதை பயணியால் பாதி வழியிலேயே தரையிறக்கப்பட்ட விமானம் + "||" + The plane landed half way by a drunken passenger

மதுபோதை பயணியால் பாதி வழியிலேயே தரையிறக்கப்பட்ட விமானம்