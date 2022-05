மாவட்ட செய்திகள்

உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பெண் பிரதிநிதிகள் சுயமாக செயல்பட கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: மாதர் சங்கம் + "||" + Request for action by female representatives of local bodies to act on their own

உள்ளாட்சி அமைப்புகளின் பெண் பிரதிநிதிகள் சுயமாக செயல்பட கலெக்டர் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்: மாதர் சங்கம்