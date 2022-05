மாவட்ட செய்திகள்

கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு பேரணியாக செல்ல முயன்ற 217 விவசாயிகள் கைது + "||" + 217 farmers arrested as they tried to march to the Collector’s Office

