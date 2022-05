மாவட்ட செய்திகள்

காங்கிரசை பலவீனப்படுத்தும் தேசியவாத காங்கிரஸ் நடவடிக்கை குறித்து மேலிடத்தில் தெரிவித்துள்ளேன்- நானா படோலே கூறுகிறார் + "||" + Nana Patole says Cong high command informed of NCPs moves to weaken his party

காங்கிரசை பலவீனப்படுத்தும் தேசியவாத காங்கிரஸ் நடவடிக்கை குறித்து மேலிடத்தில் தெரிவித்துள்ளேன்- நானா படோலே கூறுகிறார்